На строительство судов для исследования Мирового океана выделят миллиарды рублей

Правительство России выделит около 28 миллиардов рублей на строительство двух судов, предназначенных для исследования Мирового океана в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Сейчас у российского научного флота есть 13 судов, которым более 35 лет. В рамках национального проекта "Наука" запущено его обновление», — пояснил глава кабмина.

По его словам, соответствующее постановление уже подписано. Как ожидается, два новых судна будут готовы к 2025 году. Благодаря их введению в эксплуатацию возможности российских ученых по изучению Мирового океана значительно расширятся. Кроме того, за счет их появления научный флот России станет более конкурентоспособным.

Строительство двух современных научно-исследовательских судов, которые помогут России расширить свое присутствие в ключевых районах Мирового океана, предусмотрено нацпроектом «Наука». Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.