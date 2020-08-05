Определен исполнитель по строительству судов для исследования Мирового океана

Правительство России определило исполнителя заказа по строительству двух судов для Минобрнауки, которые будут задействованы для исследования Мирового океана. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в среду, 5 августа, на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, единственным исполнителем заказа назначен судостроительный комплекс «Звезда». Отмечается, что «Звезда» сможет привлекать субподрядчиков и соисполнителей при условии, что сама выполнит не менее 75 процентов общего объема работ.

Крайним сроком заключения госконтракта является 1 августа 2022 года, уточняется в постановлении.

В июне сообщалось, что центральное конструкторское бюро «Лазурит» завершило проектирование многофункциональных научно-исследовательских судов для проведения морских исследований. Отмечалось, что в работе над проектом принимали участие ведущие специалисты страны в области океанологии, гидробиологии, морской геологии и гидроакустики.

Строительство двух современных научно-исследовательских судов, которые помогут России расширить свое присутствие в ключевых районах Мирового океана, предусмотрено нацпроектом «Наука». Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.