В России допустили возобновление морских экспедиций

Минобрнауки допустило возобновление в России морских и других научных экспедиций, а также работы на научных остановках и в центрах коллективного пользования научным оборудованием. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили ТАСС в ведомстве.

Как отмечается, подобная научная деятельность может возобновиться уже с 1 июня. При этом конкретные решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

В ведомстве также подчеркнули, что все исследования будут вестись с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



