Завершился первый этап Большой Амурской экспедиции

В Хабаровском крае завершился первый этап научной Большой Амурской экспедиции, которую проводили специалисты Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Об этом 7 апреля сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Экспедиция рассчитана на пять лет, на этот год в нее включены исследования множества участков. Сейчас, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом, три человека отработали на Нижнем Амуре, буквально «короткими перебежками», и пока на этом все, вернулись домой», — рассказал руководитель филиала Николай Колпаков.

По его словам, специалистам предстоит определиться, в каком режиме продолжиться их работа после указа президента России о нерабочем апреле из-за распространения коронавируса. Предполагается, что экспедиция продолжится в начале мая.

В конце декабря прошлого года научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» вернулось в Севастополь из экспедиции, в ходе которой российские ученые изучили экологическую ситуацию и биоресурсы в Черном и Азовском морях в зимний период. Как отмечается, экспедиция стартовала 5 декабря.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.

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