Российские ученые изучили состояние Черного и Азовского морей

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» вернулось в Севастополь из экспедиции, в ходе которой российские ученые изучили экологическую ситуацию и биоресурсы в Черном и Азовском морях в зимний период. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщается на сайте Минобрнауки.

Как отмечается, экспедиция стартовала 5 декабря. За время плавания исследователи, более половины которых составляли молодые ученые, изучили видовой состав, численность, биомассу и распределение планктона, а также провели отбор проб компонентов морских экосистем и определили уровень содержания в них тяжелых металлов и других стабильных элементов. Некоторые из показателей были изучены впервые за последние 30 лет.

«Экспедиция в зимний период — значимая исследовательская работа, потому особенно приятно, что в этом году появилась возможность выйти в море в декабре. Например, у радиобиологов появилась уникальная возможность проанализировать межгодовые и сезонные изменения уровней содержания и распределения радионуклидов, хлорорганических соединений, ртути и тяжелых металлов, углеводородов нефти в воде и донных отложениях Черного и Азовского морей», — отметила руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Наталия Бурдиян.

Следующий рейс «Профессора Водяницкого» запланирован на весну 2020 года.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.

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