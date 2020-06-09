Российские ученые завершили экспедицию в Антарктиде

Российские ученые завершили 65-ю сезонную экспедицию в Антарктиде и вернулись в Санкт-Петербург. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Росгидромета.

Как отмечается, специалисты отправились в рейс на Научно-экспедиционное судно (НЭС) «Академик Федоров» 14 января. За время экспедиции они доставили грузы для создания зимовочного комплекса на станции Восток и провели смену зимовочного состава на станциях Прогресс, Мирный и Новолазаревская. Кроме того, на указанных станциях и на сезонных полевых базах Оазис Бангера и Молодежная завершили комплекс сезонных научных и прикладных работ.

По данным пресс-службы, теперь все участники экспедиции должны будут в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции.

В конце мая Минобрнауки допустило возобновление в России морских и других научных экспедиций, а также работы на научных остановках и в центрах коллективного пользования научным оборудованием. Отмечалось, что все исследования будут вестись с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.

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