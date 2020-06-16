В России завершили проектирование судов для исследования Мирового океана

Центральное конструкторское бюро «Лазурит» завершило проектирование многофункционального научно-исследовательского судна (НИС) для проведения морских исследований в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщается на сайте Минобрнауки России.

Как пояснили в ведомстве, в работе над проектом принимали участие ведущие специалисты страны в области океанологии, гидробиологии, морской геологии и гидроакустики. Проект уже получил положительные заключения Российского морского регистра судоходства и других надзорных органов, в дальнейшем на его основе будут созданы два судна.

По задумке авторов проекта, научно-исследовательские суда смогут вести сложные гидрологические работы, в том числе при помощи телеуправляемого подводного аппарата. Также их можно будет использовать для проведения различных гидрометеорологических измерений и экспресс-анализа химических свойств воды. Кроме того, оба НИС будут оснащены вертолетной площадкой.

Строительство двух современных научно-исследовательских судов, которые помогут России расширить свое присутствие в ключевых районах Мирового океана, предусмотрено нацпроектом «Наука». Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.

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