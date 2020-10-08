Российские ученые поищут новые способы диагностики болезни Альцгеймера

Российские ученые из консорциума научных институтов во главе с Институтом биологии развития имени Кольцова РАН займутся поисками новых способов диагностики нейродегенеративных заболеваний (НДЗ), в том числе болезни Альцгеймера. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Как пояснили в ведомстве, на данное исследование специалисты получат грант в размере 300 миллионов рублей. Средства им будут выделены как одним из победителей конкурса Минобрнауки на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

В частности, ученые займутся изучением молекулярных механизмов нарушения метаболизма функционально значимых для нейронов белков, а также изучением механизма зарождения и развития НДЗ на экспериментальных моделях.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.