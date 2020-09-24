Российские ученые обзавелись «чистой» лабораторией

Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) обзавелись так называемой чистой лабораторией для разработки микроэлектроники. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, данная лаборатория оснащена усиленными системами защиты от пыли и грязи, при этом все оборудование в ней российского производства. В общей сложности на ее создание было выделено 10 миллионов рублей. Томская лаборатория стала первым объектом такого рода за Уралом.

«Похожие "чистые комнаты" есть только в нескольких московских и питерских университетах, но эта комната узконаправлена именно на создание микроэлектромеханических систем — все оборудование и специалисты заточены именно под это», — пояснил директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Дмитрий Седнев.

По его словам, в новой лаборатории будут работать над созданием различных датчиков, в частности, измерителей ускорения — акселерометров для космической отрасли. В настоящее время в российских спутниках вынуждены использовать зарубежные аналоги, поскольку отечественных датчиков нужного уровня в стране пока не производится.

«Они критически важны для суверенитета страны, например, для средств связи, для навигационных систем. И страна не может себе позволить зависеть от импорта в этом отношении. И поэтому важно производить это все в стенах университета - мы знания накапливаем, продуцируем, обучаем студентов, которые потом уходят в промышленность», — подчеркнул Седнев.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.