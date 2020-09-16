Российские ученые научились создавать искусственные кровеносные сосуды

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) научились создавать искусственные кровеносные сосуды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта повышения конкурентоспособности российских вузов «5-100».

Как отмечается, российские специалисты смогли изготовить синтетическую матрицу из биоразлагаемого полимера, которая, растворяясь в организме, превращается в кровеносный сосуд.

«Ученые вживили полимерную матрицу в качестве сосудистого имплантата в брюшную аорту крысы и в течение 16 месяцев наблюдали за процессом ее растворения. На месте матрицы образовался искусственный сосуд, близкий по своим характеристикам к естественному сосуду, а сама матрица показала высокую проходимость, биосовместимость и нетоксичность», — пояснили в пресс-службе проекта.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.