Российские ученые создали выявляющий в воздухе коронавирус прибор

Ученые Красногорского завода имени Зверева совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали прибор, способный выявлять коронавирус в воздухе. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор завода Александр Новиков.

Разработка получила название «Детектор-БИО». «С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от десяти до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», — пояснил Новиков.

По его словам, помимо коронавируса нового типа, аппарат может выявить в воздухе до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсины.

Прибор уже прошел государственные испытания, ожидается, что в ближайшее время он получит сертификационные документы. В дальнейшем его можно будет использовать для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, в том числе в метро, аэропортах и вокзалах.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.