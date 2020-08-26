Томские ученые представили свои разработки на военном форуме

Специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса Томской области, а также ученые из региональных вузов и научных институтов СО РАН представили свои разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом сообщается на сайте областного департамента промышленности и энергетики.

Как отмечается, всего в экспозицию Томской области попали 14 проектов, подготовленных в том числе Томским государственным университетом, Томским политехническим университетом, Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники, а также Институтом химии нефти и Институтом сольноточной электроники.

«Предложения томичей направлены на решение актуальных задач в рамках реализации российских национальных проектов, а также программ импортозамещения в ТЭК, атомной промышленности и других отраслях. Например, совместный проект Манотоми, НИИПП, ТГУ и Наноспектра по производству кристаллов и пластин из арсенида галлия может быть использован в нацпроектах "Цифровая экономика", "Наука", "Здравоохранение" и в программе импортозамещения в радиоэлектронике», — пояснили в департаменте.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.