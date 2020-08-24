Российские ученые придумали способ увеличить дальность хода электромобилей

Ученые из Томского научного центра РАН придумали способ увеличить дальность хода легковых электромобилей на 100 километров. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщают «Известия».

Российские специалисты разработали портативный электрогенератор, который можно устанавливать на машину. «Наш генератор вырабатывает энергию с помощью роторно-поршневого двигателя, работающего на экологичном водородном топливе. Его рабочий объем составляет 650 кубических сантиметров, и этого достаточно для получения дополнительных 20 киловатт электричества», — пояснил старший научный сотрудник Томского научного центра РАН Сергей Замбалов.

При этом, по словам ученого, генератор отличается малым весом и габаритами, а также низким уровнем шумов и вибраций. Кроме того, она будет доступной по цене, а устанавливать его можно будет не только на заводе при производстве автомобиля, но и в автосервисе.

Как ожидается, испытания разработки начнутся в ближайшие месяцы. В дальнейшем подобный генератор может быть особенно актуален для автомобилистов из регионов с холодным климатом, которые вынуждены отказываться от покупки электромобилей из-за уменьшения емкости аккумуляторов при низких температурах и необходимости тратить значительную часть энергии на обогрев салона.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.