Российские ученые создадут комплекс для скоростной угледобычи

Российские ученые создадут роботизированный комплекс для скоростной угледобычи. Об этом в среду, 19 августа, сообщили ТАСС в Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН).

Там пояснили, что работать над созданием экспериментального образца будут специалисты федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН) вместе с рядом промышленных и машиностроительных компаний на базе научно-образовательного центра (НОЦ) в Кемеровской области. Как ожидается, после того, как комплекс пройдет все необходимые испытания, его начнут поставлять на российские и зарубежные рынки.

«Роботизированный шагающий модуль востребован на ведущих угледобывающих компаниях России, а также в Индии и Грузии, с которыми Ассоциация машиностроителей Кузбасса организовала подписание соответствующих соглашений», — отметили в СО РАН.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.