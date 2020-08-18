Российские ученые создали устраняющий электромагнитные помехи материал

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Национальной академии наук Белоруссии создали новый материал, устраняющий электромагнитные помехи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

Материал, разработанный российскими специалистами, состоит из полиуретана, который обеспечивает ему гибкость, и корунда, который делает его прочным. При этом обе эти составляющие сами по себе недороги и доступны.

«Наш композит обеспечивает уменьшение амплитуды электромагнитной волны более чем в 10 раз. Он развязывает электромагнитное взаимодействие между приборами и таким образом устраняет и предотвращает наводки и помехи, одновременно обеспечивая механическую защиту приборов от падений и ударов», — пояснил руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник ЮУрГУ Денис Клыгач.

Как ожидается, применение нового материала позволит, в частности, улучшить качество сотовой связи в разных стандартах, включая 4G и 5G.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.