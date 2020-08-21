Российские ученые придумали новый способ обеззараживать воду

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) придумали новый способ очищать и обеззараживать воду. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Российские специалисты предложили использовать для этого антибактериальный сорбент, представляющий собой активную угольную ткань, на которую нанесены наночастицы меди и серебра. Подобное соединение не только блокирует деление клеток бактерий, но и разрушат их оболочку. Таким образом болезнетворные микроорганизмы в воде полностью уничтожаются.

«Такие сорбенты показывают высокие результаты в процессе очистки воды, и их можно использовать в фильтрах для ее обеззараживания», — отметила доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат химических наук Елена Фарберова.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.