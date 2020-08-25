Российские ученые облегчили тушение лесных пожаров

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали систему, которая облегчит тушение лесных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Созданная российскими специалистами цифровая платформа позволит автоматизировать процесс составления сводного плана по тушению пожаров. «Такие планы в обязательном порядке создаются ежегодно во всех регионах страны. Но сейчас это делается вручную, а сами планы представляют собой многостраничные бумажные документы. Система автоматизирует внесение данных, согласование документов и предоставляет широкие аналитические возможности», — пояснили в ТПУ.

Как отмечается, система представляет всю собранную информацию в виде графиков, схем, картограмм и карт. В результате работающие с ней сотрудники лесопожарных служб могут легко увидеть, какая техника и ресурсы имеются в распоряжении того или иного лесничества или региона.

К настоящему времени разработка российских ученых уже прошла опытную эксплуатацию Томской области, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Челябинской области, а также в Федеральной диспетчерской службе лесного хозяйства.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.