Российские ученые займутся исследованиями по спортивной медицине

Российские ученые займутся исследованиями в области спортивной медицины в рамках нацпроекта «Наука». Об этом во вторник, 6 октября, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.

По его словам, комплексный план научных мероприятий в этой сфере был разработан Минобрнауки совместно с Минспорта и Федеральным медико-биологическим агентством. «Он включает в том числе научные темы о повышении работоспособности спортсменов в экстремальных режимах тренировок и соревнований», — пояснил Фальков.

Министр уточнил, что вестись подобные исследования будут на базе одного из научных центров мирового уровня, отобранных министерством в рамках конкурса.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.