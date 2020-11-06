В российском регионе начали применять передовой метод лечения инсультов

В Тюменской области начали применять передовой метод — тромбоэкстракцию — для лечения пациентов с ишемическим инсультом. Об этом сообщает издание NashGorod.Ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что это стало возможным благодаря появлению в клинической больнице №1 сосудистого отделения, обеспеченного современным оборудованием. Его открыли в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Теперь врачи больницы могут проводить эндоваскулярную тромбоэкстракцию на тяжелых пациентах.

Особенность такого метода лечения в том, что данная операция предполагает минимальные риски — воздействие направлено на патологический очаг. Благодаря тромбоэкстракции к полноценной жизни можно вернуть даже пожилых пациентов, подчеркнули в департаменте. Так, с июля этого года медики региона спасли десять человек с ишемическим инсультом.

«Тромбоэкстракция входит в число ведущих мировых практик в борьбе с ишемическими инсультами. И мы продолжим использовать современные методики для спасения своих пациентов», — заявил изданию заведующий первичным сосудистым отделением Рашит Раемгулов.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.