На севере Сахалина откроют диагностический медцентр

Диагностический медицинский центр откроют на севере Сахалина в 2021 году. Жители близлежащих районов смогут проходить высокотехнологичные медосмотры без выезда в Южно-Сахалинск, сообщил ТАСС замглавы правительства региона Владимир Ющук.

Он рассказал, что сейчас жители острова могут проходить углубленные медосмотры только в Южно-Сахалинске. «Пациентам из Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского районов не всегда удобно добираться в Южно-Сахалинск. Поэтому на севере востребованность такого центра высока», — пояснил Ющук.

Новый центр будет работать в Тымовском городском округе на базе центральной районной больницы. При этом для граждан старше 65 лет медицинские осмотры станут бесплатными.

Модернизация системы здравоохранения в Сахалинской области проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.

Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.