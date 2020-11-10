Ненецким медучреждениям выделят 50 миллионов рублей на обновление оборудования

Около 50 миллионов рублей выделят медицинским учреждениям Ненецкого автономного округа (НАО) на обновление оборудования. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Власти НАО планируют приобрести более 50 единиц оборудования в период с 2021 по 2024 годы. «В том числе порядка десяти единиц — это оборудование, которого сейчас нет в наших учреждениях, но которое должно быть в соответствии с порядками оказания первичной медико-санитарной помощи», — уточнили в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа.

Так, для детской поликлиники Ненецкой окружной больницы планируется купить оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза с функцией ангиографии и автоматический рефрактометр, электроретинограф. Для взрослой поликлиники — аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп).

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.