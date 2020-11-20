Волонтеры отчитались о количестве нарушителей масочного режима в Подмосковье

Волонтеры выявили более одного миллиона нарушений масочного режима среди пассажиров в Подмосковья за месяц. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 20 ноября.

Дежурства добровольцев организованы на железнодорожных станциях, у автовокзалов, на остановках, а также в электричках и автобусах.

«Ежедневно ношение масок пассажирами контролируют почти две тысячи волонтеров во всех муниципалитетах Московской области. Из всех выявленных нарушений более 90 процентов или один миллион — устранены на месте», — рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Кроме того, волонтеры раздали пассажирам более 351 тысяч масок и 294 тысячи листовок о необходимости соблюдения масочного режима, добавила она.

По поручению губернатора Андрея Воробьева для волонтеров организован бесплатный проезд.

Масочный режим действует в Московской области с мая. За отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.