Конкуренты в ретейле и на авторынке объединились благодаря волонтерству

К акции Общероссийской взаимопомощи #МыВместе присоединились свыше 10 тысяч компаний, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, которые оказывают посильную помощь нуждающимся. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают инициаторы кампании, у добра нет пола, возраста, цвета и границ. «Добровольчество доступно для каждого, и любой вклад важен. В основе рекламных концептов — объединение коммерческих брендов для помощи нуждающимся. Бездомному неважно, какой фирмы куртка будет греть его зимой, а врачу — на какой машине его довезут до пациента. Материальная цена перестала быть важной. Теперь главное — моральная ценность каждой вещи», — говорится в сообщении.

Согласно юридическим нормам наружной рекламы, логотипы коммерческих компаний не использовались, однако в макетах угадывается стиль и продукция партнеров. В макетах рекламной кампании отражены основные направления помощи в рамках борьбы с коронавирусом в России. Среди них продуктовая помощь, помощь врачам и нуждающимся. Стиль рекламных материалов схож с типовыми кампаниями коммерческих брендов. За счет знакомой картинки внимание зрителя фокусируется и в определяющий момент переводится на добровольческую тематику.

Отмечается, что традиционно рекламная кампания, популяризирующая волонтерство, проходит в преддверии Национального дня волонтера — 5 декабря.

Акция #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года, к ней подключилось более 130 тысяч добровольцев и более 10 тысяч партнеров. Помощь от ее участников получили свыше 4,3 миллиона людей. Добровольцы принимают заявки от нуждающихся, доставляют самоизолированным продукты питания и предметы первой необходимости; волонтеры-медики помогают врачам и медицинскому персоналу.

Распространение идей и ценностей добровольчества — одна из целей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». В этом году кампания посвящена гражданскому участию в борьбе с коронавирусной инфекцией в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.