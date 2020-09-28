Волонтеры акции #МыВместе возобновили адресную помощь пожилым москвичам из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что во вторник, 29 сентября, в ресурсном центре «Мосволонтер» добровольцы начнут принимать заявки на помощь и выполнять первые доставки продуктов и предметов первой необходимости, а волонтеры-медики усилят свою помощь медицинскому персоналу.

Весной 2020-го, во время режима самоизоляции, волонтеры, НКО, бизнес-сообщество смогли предотвратить распространение коронавирусной инфекции и оказать помощь городу и его жителям.

«Сегодня есть большой опыт, знания и ресурсы, чтобы вновь оказывать ежедневную поддержку жителям города, которые в этом нуждаются. Волонтеры готовы вновь сделать все возможное, чтобы пожилые люди чувствовали себя комфортно, без нужды, оставаясь дома», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить продукты, лекарства, медицинские изделия, корм для домашних животных и другие предметы первой необходимости на дом, нужно оставить заявку на горячей линии Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: +7 (800) 200-34-11. Обратиться за такой поддержкой могут также жители Нижегородской, Архангельской, Мурманской, Иркутской, Томской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской областей, Пермского края, Республики Чувашия, Республики Хакассия, Ханты-Мансийского автономного округа.