На Ямале выросло количество помогающих в борьбе с COVID-19 волонтеров

На Ямале растет число волонтеров, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом. К акции помощи медикам во вторую волну пандемии присоединились уже более 190 человек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы ЯНАО.

Активисты помогают в доставке бесплатных лекарственных препаратов для больных ОРВИ, развозят медицинских работников по адресам, где проживают пациенты, работают диспетчерами колл-центров и даже в «красной зоне».

Ежедневно в ЯНАО волонтеры движения «Волонтеры-медики» отрабатывают до 200 заявок. В качестве волонтеров выступают также «Волонтеры Победы», участники движения «Лиза Алерт», других организаций и самостоятельные добровольцы.

В колл-центре по вопросам коронавируса в Новом Уренгое количество мест увеличилось с 10 до 27. Благодаря участию добровольцев в работе колл-центра, время ожидания вызовов сократилось на треть. в сутки колл-центр принимает 2000-2500 звонков. Это максимум за весь период пандемии. Всего в регионе 35 волонтеров приступили к оказанию помощи по приему звонков от граждан в колл-центре и иной технической помощи медикам.

«Практически в три раза мы улучшили доступность колл-центра за счет того, что телефон стал многоканальным, мы распределили потоки звонков, улучшили время работы оператора с пациентом и, конечно, увеличили само число операторов за счет волонтеров», — подчеркнул заместитель главврача Новоуренгойской центральной городской больницы Алексей Крючев.

Всего за период действия режима повышенной готовности на Ямале с 3 апреля по 11 ноября волонтеры выполнили более 23,5 тысячи заявок от жителей.