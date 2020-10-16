Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл движение по Пуровскому мосту

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл автомобильное движение по Пуровскому мосту. Первой по нему проехала колонна строительной техники и пассажирские автобусы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы региона.

Пуровский мост заменил платную понтонную переправу, не обеспечивавшую непрерывное сообщение между поселками Коротчаево и Уренгой. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью автомобильное сообщение останавливалось на срок до месяца.

«Открытие Пуровского моста — историческое событие для Ямала, которого ждали почти 40 лет. Надежная связь между территориями жизненно необходима нашему округу. Мы построили мост без единого бюджетного рубля, полностью за счет частного финансирования», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Длина нового моста 1023 метра, с подходами — почти 2700 метров. Старт строительству был дан в конце 2018 года. Активные работы начались зимой 2019 года и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке было задействовано около 1500 человек. Мост построен почти с двукратным опережением графика.

Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей жителей, мотоциклов, общественного транспорта, машин экстренных служб. Платным проезд будет для грузового и коммерческого транспорта, при более низком тарифе, чем на понтонной переправе.

Мост построен за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения между правительством ЯНАО и компанией «РИК». Содействие в реализации проекта оказывали «Транснефть», Газпромбанк и Банк ВТБ.