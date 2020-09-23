На Ямале появится арктическая станция на возобновляемых источниках энергии

В Ямало-Ненецком округе в 2021 году начнется строительство круглогодичной, полностью автономной международной арктической станции нового поколения. Об этом сообщили в Российском центре освоения Арктики, передает ТАСС.

Научный комплекс установят недалеко от этнографического стойбища «Земля Надежды» на Ямале. Сейчас идет оценка местности, определение места базирования станции.

Здание будет снабжаться энергией, полученной из возобновляемых источников. В первую очередь, благодаря ветряным генераторам. Летом также планируется использовать солнечные панели. Обогревать помещение собираются с помощью водорода, вырабатываемого через электролиз.

На станции будут проводиться научные исследования вопросов экологии и изменения климата в странах Арктического совета.

Ранее сообщалось о создании на севере Якутии испытательного полигона для изучения восточной части российской Арктики и решения проблем энергообеспечения отдаленных северных поселений.