У Курильского заповедника появилась цифровая карта

У Курильского государственного природного заповедника появилась цифровая карта местности с подробным описанием всех объектов. Об этом сообщила компания-разработчик «Дата Ист», передает ТАСС.

С помощью карты можно будет сориентироваться на местности, узнать информацию о горах, мысах, бухтах и перевалах, а также горизонталях рельефов с отметками высоты. Кроме того, на карте отмечены стоянки для туристов, магазины, аптеки, больницы и почтовые отделения. Пользователи также смогут отмечать точки на карте и записывать треки, после чего делиться друг с другом информацией. Разработчики добавили, что карту можно использовать без подключения к интернету.

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В администрации заповедника появление цифровой карты назвали «большим событием» как для самого учреждения, так и для всей Сахалинской области. Там добавили, что карта несет двойную пользу во время пандемии коронавируса. Для использования карты Курильского заповедника понадобится приложение CarryMap.

Курильский заповедник был создан в 1984 году, в него входят три участка на острове Кунашир, а также прилегающие к нему острова Малой Курильской гряды. Заповедник создали для охраны и изучения ландшафта, флоры и фауны Курильских островов.

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