Институт Севера и Арктики откроется в Красноярске

В Красноярске в сентябре 2020 года откроется Институт Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом заявил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, передает ТАСС.

По его словам, учреждение начнет работу с 1 сентября.

В СФУ, в свою очередь, уже занимаются научными исследованиями в арктической зоне и готовят специалистов по востребованным для северных территорий направлениям. Кафедры Институт Севера и Арктики планируется открыть в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.

Ранее стало известно, что народ энцев, чьи представители единственные в Арктике не имеют письменности, получит свой первый букварь на родном языке уже в середине марта. Финансированием проекта занимался проектный офис развития Арктики «ПОРА». Он участвовал в его разработке совместно с СФУ, сторонними учеными и носителями языка. В букваре по энецкому языку будут 37 букв, три из них специфические, энецкие. Учебник напечатает издательство в Санкт-Петербурге тиражом 200 экземпляров. В комплект войдет рабочая тетрадь.

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