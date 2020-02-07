Для жителей Таймыра разработают первый букварь по энецкому языку

Народ энцев, чьи представители единственные в Арктике не имеют письменности, получит свой первый букварь на родном языке уже в середине марта. Об этом ТАСС рассказали в администрации Таймырского муниципального района.

В букваре по энецкому языку будут 37 букв, три из них специфические, энецкие. Учебник напечатает издательство в Санкт-Петербурге тиражом 200 экземпляров. В комплект войдет рабочая тетрадь.

Финансированием проекта занимался проектный офис развития Арктики «ПОРА». Он участвовал в его разработке совместно с Сибирским федеральным университетов (СФУ), сторонними учеными и носителями языка. Пилотный вариант букваря прошел проверку в энецких поселках во время общения с носителями языка. Новую энецкую письменность планируют закрепить юридически.

Согласно данным переписи населения 2010 года, в России проживает 221 энец. В основном они проживают в тундровых поселках Потапово и Воронцово на Таймырском полуострове. Их язык принадлежит к самодийской группе.

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