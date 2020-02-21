В Арктике предложили развивать ветровую энергетику

Перспективным энергетическим проектом в Арктике будут ветряные станции. Об этом рассказал геофизик Юрий Ампилов на международном саммите «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие», сообщает ТАСС.

По его словам, в этой зоне необходимо развивать именно ветровую энергетику из-за территориальных особенностей и больших запасов полезных ископаемых, которые нужны для производства оборудования для современных ветровых электростанций.

«Если взглянуть на среднюю скорость ветра в нашей Арктике, то окажется, что для ветровой генерации более благоприятных условий на планете не существует. И эта зона практически совпадает с территорией освоения углеводородов», — пояснил он.

Ампилов указал, что российская Арктика может стать не только территорией развития альтернативной энергетики, но ее ценные материалы можно использовать для строительства ветрогенераторов и солнечных батарей нового поколения. Речь идет редкоземельных элементах, полупроводниках, цинке, никеле и кобальте.

Геолог подчеркнул, что сейчас весь мир пытается уйти от нефти и газа и ищет другие источники, которые в ближайшие десятилетие составят серьезную конкуренцию углеводородам. К примеру, Германия от ветра получает почти в два раза больше энергии, чем дают России все атомные электростанции.

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