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В Арктике появится испытательный полигон альтернативных источников энергии

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Фото: Валерий Блинов

На севере Якутии будет создан испытательный полигон научно-образовательного центра (НОЦ) «Север» для комплексного изучения восточного сектора российской Арктики и решения проблем энергообеспечения отдаленных северных поселений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Владимира Черноградского.

Строительство предприятия предусмотрено в рамках комплексного плана развития Тикси до 2025 года. По словам Черноградского, полигон может заниматься тестированием альтернативных источников энергии и энергоресурсосбережения. «Кроме того, в Тикси можно организовать первичную и глубокую биотехнологическую переработку арктического биосырья, проектирование и строительство зданий и сооружений, адаптированных к арктическим условиям, в том числе купольного типа», — сказал чиновник.

Он отметил, что появление полигона будет способствовать развитию туристско-рекреационного кластера «Российский Север Арктики», формированию Якутского научного центра Сибирского отделения РАН и Международного центра научных исследований Арктики на базе ресурсов Академии наук Республики Саха (Якутия). Последние займутся изучением природной среды в восточном секторе российской Арктики.

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