Ученые изучили экологию в районе ямальского полигона «Сабетта»

Сотрудники сектора эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики завершили экспедицию на полевой полигон «Сабетта» на Ямале и на большей части изученной территории зарегистрировали процессы естественного самовосстановления почвы, сообщает «Комсомольская правда».

В рамках проекта «Здоровая тундра» ученые изучали растения и глубину залегания многолетнемерзлых грунтов на фоновых участках возле озера Глубокое, рек Салямлекабтамбада-яха и Вэнуймуйе-яха. Было отобрано 60 проб воды, почв, донных отложений и растительности.

Цель проекта — провести экологическую реставрацию нарушенных земель в районе Южно-Тамбейского месторождения. По необходимости эти работы могут начаться на некоторых участках уже в этом году.

Ранее зоологи, ботаники и микробиологи начали изучать окружающую среду Норильска, чтобы оценить воздействие промышленных отходов на местную природу. По первым данным, экологическая ситуация в районе выглядит неплохо. Ученые нашли грызуна бурозубку, которые не живет в загрязненной среде.

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