Ученые изучат воздействие промышленных отходов на экологию Норильска

Зоологи, ботаники и микробиологи красноярского Института леса имени Сукачева Российской академии наук приступили к мониторингу окружающей среды в Норильске. Их цель — оценить воздействие промышленных отходов на природу, сообщает «Северный город».

На базе НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики ученые исследуют пробы, отобранные на 19 контрольных точках. Одна их них — в районе породного отвала рудника «Маяк», где был взят стандартный набор проб почвы, растений и насекомых. Еще одни экземпляры получены на участках Талнаха в районе пульпопровода.

В разговоре с изданием доктор биологических наук, замдиректора Института леса по научной работе Александр Пименов отметил, что им также попался грызун бурозубка, что свидетельствует о неплохой экологической ситуации в месте сбора. «Чем больше бурозубок на территории, тем лучше экологическая ситуация. За сутки она съедает по массе насекомых больше, чем весит сама. Если бы этот корм был токсичен, содержал в большом количестве тяжелые металлы, отравляющие вещества, она бы не выжила», — пояснил исследователь.

В ловушках у «Маяка» также оказались насекомые, которыми питается грызун: жужелицы, кузнечики, жуки-усачи. По словам Пименова, если бы их не было, это говорило о серьезном загрязнении. «Насекомых много, крупные, видовое разнообразие большое, значит, не все так плохо», — добавил он.

Помимо этого, красноярские ученые изучают влияние изменения климата на криолитозону, исследуют почвенный микробиом и концентрацию парниковых газов, выделяемых землей. Также они разработали технологию очистки сточных вод с применением биотехнологических фильтров.

Исследование проводится по заказу компании «Норникель» и продлится до 2020 года, после чего будут представлены результаты, составлены рекомендации по дальнейшему мониторингу.

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