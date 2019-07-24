В Норильске и Красноярске проведут экологический эксперимент

Норильск и Красноярск станут одними из российских городов, где будет проведен эксперимент по ограничению загрязняющих выбросов в воздух, сообщает «Таймырский телеграф» со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Для каждой территории российское правительство утвердит комплексный план действий для снижения выбросов. Контролировать соблюдение нормативов будет специально созданная федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха. С ее помощью в режиме реального времени будет оцениваться ход эксперимента, который начнется 1 января 2020 года и продлиться пять лет.

«Эксперимент позволит систематизировать все те мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу, которые уже точечно выполняются в регионе. Закон абсолютно коррелируется с той масштабной программой по улучшению экологии, которую сегодня реализует "Норникель"», — сказал Клишас.

Ранее Совет Федерации одобрил закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».

В апреле сообщалось, что компания «Норникель» займется экологией Норильска и вложит в это до 2,5 миллиарда долларов взамен налоговых льгот. Предполагается, что за четыре года выбросы диоксида серы на металлургических предприятиях будут снижены на 75 процентов.

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