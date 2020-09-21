Ямал подготовится к международным Арктическим играм

Международный комитет Арктических зимних игр утвердил график соревнований с 2024 по 2032 год. ЯНАО включен в график на 2026 год, что будет подтверждено после завершения финального этапа конкурса. Однако, регион уже приступил к подготовке организации игр на своей территории, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В ближайшие годы на Ямале запланировано строительство более 40 спортивных объектов. В частности, многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса «Ямал-Арена» в Салехарде площадью более 27 тысяч квадратных метров. Годом позднее в Лабытнанги откроется биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и Лукодромом. Кроме того, в регионе запланировано строительство десятков мини-спортивных комплексов, в том числе модульных и быстровозводимых, а также крытые катки и открытые стадионы. Все объекты планируется построить независимо от того, станет ли Ямал местом проведения зимних Арктических игр.

Основными городами проведения игр, при удачном завершении финального этапа, будут Лабытананги и Салехард.

Впервые Арктические зимние игры пройдут не в одной из стран, по инициативе которых они были созданы, а в «гостевой» стране — России. Согласно уставу соревнований, игры могут проходить только в США, Канаде и Гренландии. Все это стало возможным, благодаря дипломатической активности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, отметили в пресс-службе правительства региона.