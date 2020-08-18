Губернатор Ямала предложил жителям составить вместе «Честный маршрут»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции начал поездку по дорогам округа за рулем автомобиля. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

На LADA XRAY глава региона планирует проехать более 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда, чтобы лично увидеть и оценить развитие муниципалитетов и как ремонтируются трассы в объявленный им Год дорог. Губернатор предложил ямальцам вместе строить маршрут – в соцсетях ему пишут сотни комментариев, советуя, куда стоит приехать в первую очередь.

Свою поездку Артюхов начал с Ноябрьска. Там он встретился с жителем города, оставившим комментарий о благоустройстве местного озера Ханто, сообщает yanao.ru. Это одно из любимых мест отдыха горожан, однако сейчас оно не приспособлено для купания и не благоустроено. Дмитрий Артюхов поддержал идею обустраивать территории, популярные у жителей, и предложил разработать концепцию.

В рамках «Честного маршрута» губернатор также посетил поликлинику, принимающую как взрослых, так и детей. Одна из подписчиц высказала опасение, что её закроют, однако губернатор заверил, что таких планов нет, и учреждение будет работать. Более того, в Ноябрьске появится большая поликлиника на 1400 посещений.

Также приоритетом развития Ноябрьска является обеспечение жителей современным жильем. Сейчас строится 22 дома на 1500 квартир. Один дом на улице Магистральной сдан в эксплуатацию. Губернатор вручил ключи от новых квартир первым 15 семьям. Всего туда переедут 80 семей.

«В этот дом переедут жители аварийного фонда и семьи работников бюджетной сферы. Это наши учителя и врачи, которые получили по окружной жилищной программе субсидию на покупку квартир. Желаю всем вам теплых комфортных дней», — сказал Дмитрий Артюхов.

