Губернатор ЯНАО обеспечил бесплатными лекарствами всех больных ОРВИ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств больных ОРВИ в регионе. Об этом было объявлено на совещании по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Новом Уренгое.

«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками. Чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, сразу давали ему комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни», — отметил Дмитрий Артюхов.

Полный пакет лекарств будет выдаваться по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, врачом-педиатром или при вызове врачей на дом. Департаментом здравоохранения ЯНАО разработаны шесть «пакетов» препаратов в зависимости от возраста и формы течения заболевания.

«Препараты разбиты на несколько групп — дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые, в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты», — сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Решение главы региона о бесплатном обеспечении лекарствами больных ОРВИ — беспрецедентное для округа, и практически не имеет аналогов в России, отмечают эксперты. Региональные власти считают, что обеспечение бесплатными лекарствами населения позволит незамедлительно начинать лечение и снизит риски перехода болезни в тяжелую форму.