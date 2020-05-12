Дошкольники ЯНАО начали получать продуктовые наборы

На Ямале началась доставка продуктовых наборов для дошкольников из льготных категорий, которые посещают муниципальные детские сады. Эта мера вводится, чтобы поддержать семьи в период, когда дошкольные учреждения закрыты в связи с режимом самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

«Вслед за продуктовыми наборами для школьников мы вводим такую же меру поддержки для детей, посещающих детские сады. Наборы получат те, кто больше всего нуждается в помощи — многодетные и малоимущие семьи, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью и другие льготники. Всего будет доставлено более 14000 наборов. То есть их получит каждый третий ребенок, посещающий детский садик», — сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Воспользоваться мерой поддержки смогут 14 льготных категорий семей. К ним относятся многодетные и малоимущие, семьи, где дети или родители имеют нарушения здоровья, воспитывают детей-сирот, оба родителя обучаются на очной форме. Также наборы получат дети одиноких родителей и дети военнослужащих. Списки формировались в каждом муниципалитете.

В набор входит 18 наименований продуктов: рыбные консервы, тушенка, молоко, крупы, соки, сладости и другие. Их перечень составлен согласно СанПиНам, все продукты рекомендованы для питания детей.

Такой набор каждый муниципалитет формирует самостоятельно, поэтому могут быть незначительные различия. Однако базовый состав везде одинаковый, говорится в сообщении. Кроме того, муниципалитеты сами решают, доставлять наборы в коробках или в пакетах. Набор рассчитан на месяц. Доставка будет осуществляться до 31 мая. Развозить наборы будут волонтеры.

