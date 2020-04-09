На Ямале появится первый арктический зоопарк

В Ямало-Ненецком круге (ЯНАО) откроется музей Арктики и первый арктический парк для содержания животных в естественной среде обитания. Об этом ТАСС рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

По его словам, это будет одно здание, в котором расположатся в том числе администрация, кафе и магазин сувениров. Не будет никаких огромных отапливаемых помещений. «Животные находятся в естественной среде обитания, грамотно используется рельеф местности», — уточнил он.

Проект музея находится в стадии разработки, он расположится возле новой набережной в Салехарде. «Готовим проект вместе с сильной международной командой», — добавил Артюхов. Сроки строительства он не уточнил.

Ранее сообщалось, что к 2022 году на Ямале появится круглогодичная арктическая станция нового поколения стоимостью в 10-12 миллионов евро. Там планируют отрабатывать технологические решения в области сельского хозяйства, строительства, медицины, искусственного интеллекта, телекоммуникации, робототехники и так далее.

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