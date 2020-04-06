Российские ученые нашли применение торфу с северных болот

Сформированный в условиях северных болот торф можно использовать при сборе нефти и нефтепродуктов, например, при разливах. В таком случае он будет выступать в роли сорбента. Такое применение ему нашли ученые Института экологических проблем Севера Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА), сообщила ТАСС заведующая лабораторией болотных экосистем Светлана Селянина.

По ее словам, северный торф способен удержать до двух раз больше нефти, чем южный. Такая разница объясняется тем, что качества этой горной породы зависят от факторов формирования. На севере торф получается более пористый благодаря холодному климату, высокой и продолжительной влажности в течение года. В таком случае растения быстро попадают в почти безвоздушную зону и разлагаются медленнее из-за отсутствия кислорода.

Селянина также указала на особенности в составе веществ растений, растущих на севере в условиях короткого лета, холода, влажности, нехватки солнца. В итоге они разрушаются по-другому, и структура торфа становится очень слаборазложившейся.

«Получается сетчатый такой материал, высокосетчатый субстрат. Тут очень много пор, куда может попасть нефть, и даже ее оттуда потом отжать невозможно, настолько плотно он ее удерживает», — отметила она, добавив, что после сбора нефтепродуктов они не «выльются» обратно, и использованный сорбент можно будет перевозить и в дальнейшем использовать как топливо.

Чтобы усилить впитывающую способность, ученые ФИЦКИА разработали методы обработки поверхности торфа. Его возможно применять для сбора и других загрязнителей, если поменять структуру породы.

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