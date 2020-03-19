​Российские ученые придумали способ облегчить нефтедобычу в Арктике

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) придумали способ сделать процесс нефтедобычи в Арктике легче — они изобрели биоразлагаемое вещество на основе хитозана, замедляющее обледенение и коррозию в арктической зоне. Об этом заявил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев, передает ТАСС.

По его словам, разработанный реагент не оказывает негативного влияния на окружающую среду, поскольку хитозан относится к нетоксичным полимерам. «Но сам хитозан не такой эффективный, поэтому мы провели его химическую модификацию и за счет [нее] мы получили модифицированный хитозан и показали, что он обладает высокой эффективностью в процессах ингибирования [замедления] образования гидратов [кристаллической структуры из обледеневшей воды и газа] и коррозии», — пояснил ученый.

Варфоломеев отметил, что сейчас приходится использовать два реагента. Их же решение позволяет ограничиться одним химикатом. «Преимущество также в том, что биополимеры можно выделить, их можно получить искусственным путем... то есть это очень экономично <…> Ингибитор разработан, проведены лабораторные испытания, мы опубликовали статью, сейчас готовится заявка на патент», — добавил ученый.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» создали технологии предупреждения и ликвидации аварий при нефтедобыче в Арктике. Разработанная в рамках проекта «Гидро-Арктика» гидроакустическая система мониторинга акваторий на базе покровных антенн способна обнаруживать все потенциальные угрозы и следить за подводной обстановкой. Она позволит предотвратить экологические катастрофы техногенного и природного характера в местах разработки Арктического шельфа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!