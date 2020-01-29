В России создана система мониторинга предупреждения аварий в Арктике

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» создали технологии предупреждения и ликвидации аварий при нефтедобыче в Арктике, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В сообщении отмечается, что разработанная в рамках проекта «Гидро-Арктика» гидроакустическая система мониторинга акваторий на базе покровных антенн способна обнаруживать все потенциальные угрозы и следить за подводной обстановкой. Она позволит предотвратить экологические катастрофы техногенного и природного характера в местах разработки Арктического шельфа.

«Это и непреднамеренное воздействие на подводную часть и якорную систему удержания платформы, в том числе орудиями рыболовства, используемыми рыболовными судами; диверсии, направленные на вывод из строя объектов платформ, в том числе осуществляемые подводными аппаратами; применение взрывных устройств, сбрасываемых с судов, проходящих над линией трубопроводов, а также столкновение с ледовыми торосами и айсбергами», — перечислили в ведомстве.

В тексте говорится, что в стране у системы нет аналогов, похожие разработки существуют в США и Франции. Российская технология позволит «существенно сократить отставание, а в некоторых вопросах превзойти западные образцы».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!