Ученый объяснил мобильность кочевниках в условиях Арктики

В экстремальных условиях Арктики кочевники смогли сохранить мобильность благодаря небольшому количеству вещей и многомерной сложности применяемых технологий. Об этом говорится в публикации доктора исторических наук, директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) Андрея Головнева, опубликованной в журнале «Nomadic Peoples».

Ученый исследовал быт оленеводов с полуострова Ямал и проанализировал кочевые технологии вроде мобильных лагерей и многофункциональных предметов. Головнев пришел к выводу, что кочевники придерживают принципа минимализма и находят множество применений одной и той же вещи. Например, нож можно использовать для охоты и убийства животных, для защиты и нападения, при приготовлении еды и изготовлении поделок. Также это символ достоинства и статуса.

При покупке нового предмета или выборе подарка оленеводы учитывают его мобильность, компактность и совместимость с другими вещами. Так, женская меховая куртка «ягушка» — это не только одежда, но и одеяло для сна. Традиционное жилище ненцев — чум — это воплощение минимализма и функциональности. Один и тот же набор вещей при их перемещении превращает помещение то в спальню, то в столовую, то в мастерскую.

Ранее российские ученые протестировали традиционные одежды тундровых ненцев выяснили, что мех северных оленей и похожие на него материалы идеально подходят для арктической экипировки.

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