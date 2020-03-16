Ученые нашли идеальный материал для одежды в Арктике

Мех северных оленей и максимально похожие на него материалы идеально подходят для создания экипировки для условий крайнего Севера. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Heliyon.

Российские ученые протестировали на себе свойства традиционной верхней одежды тундровых ненцев и выяснили, что опыт и дизайн шуб северных кочевников можно использовать при разработке экипировки для военных, газовиков и туристов в Арктике.

Анализ показал, что одежда из меха оленя выдерживала температуры до минус 60 градусов за счет того, что состояла из подшерстка и густых полых волосков, которые сохраняли тепло внутри. Также мех впитывает пот, сохраняет нормальную температуру тела, а волоски массируют кожу и улучшают кровообращение. В такой одежде человек тратит столько же энергии, как если бы находился в более мягком климате.

Одна из авторов исследования, сотрудница Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Светлана Кравчук отметила, что традиционные одежды ненцев больше похожи на меховой трансформер в виде рубахи с капюшоном из цельного полотна и мехом вовнутрь. Это позволяет использовать шубу как многофункциональный предмет. «Если снять с пояса ремень и связать им шубу под согнутыми коленями, она превращается в спальный мешок, в котором можно спать на снегу. А благодаря трубчатым волоскам оленьего меха шуба удерживает человека на плаву, если он упал в воду», — цитирует ее слова пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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