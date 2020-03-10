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Потепление в Арктике связали с землетрясениями в Тихом океане

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Причиной потепления в Арктике может быть повышенная сейсмическая активность в Тихом океане. Об этом рассказал академик, заместитель директора по науке Института океанологии имени Ширшова РАН Леопольд Лобковский, сообщает РИА Новости.

Ученый связал повышение температуры на Севере с высвобождением запасов метана в атмосферу в районе разломов. По его словам, больше всего землетрясений в мире было в период с 1950-го по 1965 год. Особенно отчетливыми они были по линиям от Алеутских до Японских островов, вдоль которых одни блоки земной коры погружаются под другие. В конце 1970-х годов на Земле началось потепление климата, особенно в Арктике. Лобковский указал, что это было напрямую связано с сейсмической активностью 20-летней давности.

Академик объяснил, что землетрясения происходили примерно в двух-трех тысячах километров от арктического шельфа. Сейсмическая волна пошла по горизонтали со скоростью примерно 100 километров в год. Примерно за 20 лет она достигла арктического шельфа с его огромными запасами природного газа и стала катализатором разломов и трещин, через которые в атмосферу высвободился метан.

«Таков возможный механизм резкого потепления климата в Арктике, который имеет природное происхождение», — добавил Лобковский. Он отметил, что эта гипотеза не умаляет вклад человека в изменение климата, но дает основания для анализа геологических причин такого явления.

Заметное потепление в акваториях Северного Ледовитого океана началось во второй половине 1990-х годов, ускорялось таяние ледяного покрова. Если в 1980-х годах ее площадь была 1,2 миллиона квадратных метров, то к 2018 году она сократилась до 200 тысяч.

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