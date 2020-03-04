Российские ученые изучат продолжительность жизни в Арктике

В Архангельске планируется построить центр научных медицинских исследований в Арктике. Его сотрудники займутся поиском и реализаций мер по продлению жизни человека в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, передает ТАСС.

Чиновник считает, что сейчас важно найти решения по снижению негативного влияния арктических условий на организм человека. По его словам, в центре могут проводиться комплексные медицинские исследования, направленные именно на это. Крутиков отметил, что отдельные наработки в этой области уже существуют, но их нужно начать реализовывать, внедрять на месте. В Архангельске управлять этим процессом можно будет системно.

«Проект пока в стадии проработки. Будем смотреть с точки зрения программы развития», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Красноярске на базе Сибирского федерального университета начнет работу Институт Севера и Арктики.

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