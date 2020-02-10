Московских школьников отправят на Северный полюс

Московские старшеклассники в возрасте от 16-ти до 18 лет смогут отправиться в апреле в экспедицию на Северный полюс, если пройдут конкурсный отбор образовательного проекта «Большая арктическая экспедиция — 2020». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках мероприятия школьники поучаствуют в онлайн-викторинах, конкурсах, уроках полярников, тематических занятиях в «Московской электронной школе» и напишут диктант по отрывку из романа Вениамина Каверина «Два капитана». В заключении учащиеся отправятся в арктическую экспедицию.

«Будет сформировано два отряда школьников — научный "Барнео", который вместе с российскими учеными проведет исследования на одноименной дрейфующей станции, и спортивный отряд "Полюс", который вместе с полярником Матвеем Шпаро преодолеет около 100 километров на лыжах до Северного полюса», — говорится в публикации.

Желающие попасть в отряд «Полюс» должны иметь официально подтвержденный походный и лыжный опыт. Для «Барнео» надо принять участие в городском конкурсе «Арктика» на фестивале «Бережем планету вместе».

Помимо участия в онлайн-викторине «Арктический диктант — 2020» необходимо оставить заявку на портале Городского методического центра (https://mosmetod.ru/). По итогам будут отобраны по 40 кандидатов в каждый отряд. Всего в Арктику отправятся 14 школьников, которые покажут хорошие результаты на учебно-тренировочных сборах.

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