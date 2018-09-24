Школьники из «Сириуса» оказались на атомных ледоколах

Выпускники образовательного центра «Сириус» для школьников из Владимира, Санкт-Петербурга, Орла, Красноярска, Москвы, Евпатории, Уфы, Липецка и Свердловской области впервые побывали на борту атомных ледоколов «50 лет Победы» и «Ленин». Об этом сообщает ТАСС.

«Этот визит учащихся первый, и экскурсионная составляющая в нем является основной. В дальнейшем встречи воспитанников образовательного центра "Сириус" с работниками предприятия будут носить практический характер», — рассказали агентству в Росатомфлоте.

Школьники узнали, какие задачи решает атомный ледокольный флот в Арктике, познакомились с капитаном атомного ледокола Олегом Щапиным, узнали историю создания первого в мире судна с ядерной энергетической установкой. После этого в информационном центре по атомной энергии Мурманска они по скайпу приняли участие в совместном уроке со сверстниками из образовательного центра «Сириус», находящимися в Сочи.

В Росатомфлоте заверили, что в следующем году воспитанников образовательного центра ждут не только экскурсии, но и решение производственных задач.

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