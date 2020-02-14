На Таймыре появится центр психологической помощи населению

Власти Таймыра планируют построить кризисный центр психологической помощи населению, сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Глава района Евгений Вершинин поручил подчиненным, представителям образовательных, социальных и медицинских учреждений, а также МВД и РПЦ разработать механизмы оказания такой помощи для снижения социальной и психологической напряженности.

«На любой сигнал о неблагополучии семьи мы должны реагировать и стараться помочь людям», — сказал Вершинин, отметив, что детям и молодежи надо прививать духовные ценности.

Центр собираются создать в рамках действующей программы «Молодежь Таймыра», его разместят на территории «Таймырского молодежного центра» в Дудинке. Там будут работать школьные психологи, врачи и специалисты из соцзащиты. Среди их задач — собирать информацию о социальном положении семей, предотвращать асоциальное и суицидальное поведение. Также из центра будет координироваться деятельность психологов в таймырских населенных пунктах.

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